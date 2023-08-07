Украина потребовала отставки наказавшего саблистку Харлан на ЧМ судьи

Украинская федерация фехтования потребовал отставки судьи, наказавшего Харлан

Президент Украинской федерации фехтования (УФФ) Михаил Ильяшев потребовал отставки судьи Дитера Ламмера, наказавшего саблистку Ольгу Харлан на чемпионате мира в Италии. Его слова приводит Inside The Games.

Ильяшев заявил, что Ламмер разговаривал по телефону с представителями россиянки Анны Смирновой. Он подчеркнул, что арбитр сделал это в процессе развития конфликта и действовал в качестве технического судьи. «Что будем думать? Такой судья ненадежен и должен уйти в отставку», — посчитал украинский представитель.

27 июля Харлан и Смирнова встретились в 1/32 финала чемпионата мира. Одержавшая победу украинка отказалась от рукопожатия с соперницей, однако россиянка решила дождаться жеста, без которого по регламенту поединок не мог считаться завершенным. В итоге Смирнова ушла с площадки, не дождавшись возвращения Харлан, которую позже дисквалифицировали.

28 июля Международный олимпийский комитет предоставил Харлан автоматическое право выступить на Играх-2024. Позже Международная федерация фехтования объявила об отмене отстранения украинки, дав ей возможность принять участие в командном турнире.