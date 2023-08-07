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00:29, 7 августа 2023Спорт

Украина потребовала отставки наказавшего саблистку Харлан на ЧМ судьи

Украинская федерация фехтования потребовал отставки судьи, наказавшего Харлан

Фото: Tadashi Miyamoto / AFLO / Globallookpress.com

Президент Украинской федерации фехтования (УФФ) Михаил Ильяшев потребовал отставки судьи Дитера Ламмера, наказавшего саблистку Ольгу Харлан на чемпионате мира в Италии. Его слова приводит Inside The Games.

Ильяшев заявил, что Ламмер разговаривал по телефону с представителями россиянки Анны Смирновой. Он подчеркнул, что арбитр сделал это в процессе развития конфликта и действовал в качестве технического судьи. «Что будем думать? Такой судья ненадежен и должен уйти в отставку», — посчитал украинский представитель.

27 июля Харлан и Смирнова встретились в 1/32 финала чемпионата мира. Одержавшая победу украинка отказалась от рукопожатия с соперницей, однако россиянка решила дождаться жеста, без которого по регламенту поединок не мог считаться завершенным. В итоге Смирнова ушла с площадки, не дождавшись возвращения Харлан, которую позже дисквалифицировали.

28 июля Международный олимпийский комитет предоставил Харлан автоматическое право выступить на Играх-2024. Позже Международная федерация фехтования объявила об отмене отстранения украинки, дав ей возможность принять участие в командном турнире.

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    Анастасия Борисова
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