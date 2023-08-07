Зеленский высказался о предложении президента Бразилии по решению конфликта

Зеленский раскритиковал президента Бразилии за гарантии безопасности России

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал бразильского лидера Луиса Инасиу Лулу да Силву за его предложение по решению конфликта: предоставление гарантий безопасности России. Его цитирует РИА Новости.

«Странно говорить о безопасности Российской Федерации. Только Россия, [президент России Владимир] Путин и Лула говорят о безопасности России, о гарантиях, которые необходимо дать для безопасности России», — высказался он.

По мнению украинского главы, в мире Бразилию уважают больше, чем Россию. Зеленский также считает, что Лула да Силва не должен соглашаться с заявлениями Путина. Лидер Украины призвал президента Бразилии сказать ему что-либо, если он хочет.

5 августа советник бразильского главы Селсу Аморим заявил о невозможности переговоров по Украине без России. Как он утверждал, переговорный процесс должен охватывать все стороны конфликта. Ранее Лула да Силва раскритиковал президента Чили Габриэля Борича за его позицию против Москвы и настаивал на заключении соглашения между Путиным и Зеленским.