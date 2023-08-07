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16:38, 7 августа 2023Бывший СССР

Зеленский высказался о предложении президента Бразилии по решению конфликта

Зеленский раскритиковал президента Бразилии за гарантии безопасности России
Лула да Силва

Лула да Силва. Фото: Adriano Machado / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал бразильского лидера Луиса Инасиу Лулу да Силву за его предложение по решению конфликта: предоставление гарантий безопасности России. Его цитирует РИА Новости.

«Странно говорить о безопасности Российской Федерации. Только Россия, [президент России Владимир] Путин и Лула говорят о безопасности России, о гарантиях, которые необходимо дать для безопасности России», — высказался он.

По мнению украинского главы, в мире Бразилию уважают больше, чем Россию. Зеленский также считает, что Лула да Силва не должен соглашаться с заявлениями Путина. Лидер Украины призвал президента Бразилии сказать ему что-либо, если он хочет.

5 августа советник бразильского главы Селсу Аморим заявил о невозможности переговоров по Украине без России. Как он утверждал, переговорный процесс должен охватывать все стороны конфликта. Ранее Лула да Силва раскритиковал президента Чили Габриэля Борича за его позицию против Москвы и настаивал на заключении соглашения между Путиным и Зеленским.

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    Кристина Есикова
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