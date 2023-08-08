Стало известно о новых проблемах с бензином в России

«Ъ»: из-за снижения демпферных выплат Белоруссия прекратит поставки бензина в РФ

Сокращение выплат нефтяникам по демпферному механизму в два раза с сентября этого года может привести к тому, что на биржу перестанет поступать топливо из Белоруссии. Об этом со ссылкой на источники в отрасли пишет «Коммерсантъ».

По оценке собеседников издания, в последние недели в торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на белорусский бензин приходилось до 14 процентов (0,6-1,14 тысячи тонн), а на дизельное топливо — до 4 процентов (1,2-4,9 тысячи тонн). Доля представляется довольно значительной, и ее потеря приведет к новому витку роста цен.

На рынке уже готовятся к такому развитию событий, 4 и 7 августа стоимость дизельного топлива обновляла исторические рекорды. Эксперт по топливному рынку Михаил Турукалов напомнил, что белорусский товар в первую очередь конкурирует с бензином, произведенным в Центральной России, то есть там его влияние на регион существенно выше.

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) поставляют топливо на российский рынок с октября прошлого года. В схему включен государственный российский трейдер «Промсырьеимпорт», который и получает выплаты по демпферу. Согласно отчетности компании, за прошлый год объем выплат превысил миллиард рублей. Решение допустить к механизму иностранные компании в правительстве приняли для снижения дефицита дизельного топлива.

Нынешний уровень розничных цен в России, отмечается в материале, при сокращении демпфера делает поставки убыточными, а значит, топливо, скорее всего, пойдет в другие страны.

На прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о повышении норматива продажи топлива на бирже на один процентный пункт, до 13 процентов для бензина и до 9,5 процента для дизеля. Кроме того, для сдерживания цен на рынке власти обсуждают сокращение списка экспортеров бензина.

Демпферный механизм был создан для стабилизации цен на топливо внутри страны. При продаже бензина и дизеля дешевле, чем на зарубежных рынках, компании получают компенсации, а если цены оказываются выше — проводят дополнительные выплаты в бюджет. Решение снизить компенсации связано с намерением Минфина получить дополнительные средства с отрасли на фоне превышающего плановый уровень дефицита федерального бюджета.