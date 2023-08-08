Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:32, 8 августа 2023Наука и техника

Крупнейший подрядчик Пентагона открыл завод по выпуску до 180 спутников в год

Корпорация Lockheed Martin открыла завод по выпуску до 180 спутников в год

Изображение: Lockheed Martin / Globallookpress.com

Корпорация Lockheed Martin — крупнейший подрядчик Пентагона — открыла завод по выпуску до 180 малых спутников в год. Об этом сообщает SpaceNews.

Предприятие с шестью параллельными сборочными линиями заработало в американском городе Денвер (штат Колорадо). Первые космические аппараты, которые будут произведены заводом, предназначены для обнаружения ракетных запусков. Заказчиком спутников выступило Агентство космических исследований Космических сил США, которое работает над созданием соответствующего мегасозвездия спутников.

Материалы по теме:
Новые тяжелые ракеты, миссия к Юпитеру и корабли Илона Маска: что ждет мировую космонавтику в 2023 году?
Новые тяжелые ракеты, миссия к Юпитеру и корабли Илона Маска:что ждет мировую космонавтику в 2023 году?
12 января 2023
Возвращение на Луну, конкуренты SpaceX и китайская станция: как 2022 год изменил космонавтику
Возвращение на Луну, конкуренты SpaceX и китайская станция:как 2022 год изменил космонавтику
23 декабря 2022

В апреле Lockheed Martin объявила о проведении успешной демонстрации технологии обслуживания спутников на околоземной орбите.

В апреле 2022 года издание со ссылкой на старшего директора корпорации по стратегии военно-космических миссий Эрика Брауна заметило, что Пентагон получил бы гораздо большую отдачу от средств противоракетной обороны, если бы все спутники, расположенные на разных орбитах, могли взаимодействовать друг с другом, в частности, обмениваться данными по оптическим каналам связи.

Что думаешь? Оцени!
    Иван Потапов
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заявили о разногласиях по формуле мира на саммите в Джидде

    Неизвестный напал с ножом на мужчину на Патриарших прудах

    Экс-посол заявил о попытках Запада убедить других одобрить мирный план Киева

    Крупнейший подрядчик Пентагона открыл завод по выпуску до 180 спутников в год

    В Казахстане высказались о возврате средств России за переход фигуристки

    Минздрав поддержал увеличение акцизов на сигареты

    Россию накрыла аномальная жара. Как легче ее перенести, что лучше есть и сколько нужно пить воды?

    Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили

    В Киеве произошел мощный взрыв

    Российские военные остановили прорыв ВСУ на бронетехнике НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости