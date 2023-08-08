«Локомотив» победил «Рубин» в матче Кубка России

«Локомотив» победил «Рубин» со счетом 1:0 в матче Кубка России

Московский «Локомотив» одержал победу над казанским «Рубином» в матче второго тура группового этапа Кубка России пути Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент« Ленты.ру».

Встреча прошла в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 63-й минуте забил нападающий Владислав Сарвели. После двух туров «Локомотив» набрал шесть очков, а «Рубин» — ни одного.

В следующем туре московский клуб встретится на выезде с «Ростовом» 30 августа. «Рубин» днем ранее примет екатеринбурский «Урал».

Ранее «Урал» одержал победу над «Ростовом» в матче второго тура группового этапа Кубка России пути РПЛ. Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 41-й минуте забил полузащитник Александр Юшин.