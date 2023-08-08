Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Урал
1:0
Завершен
Ростов
Фонбет Кубок России|Группа B
Людмила Самсонова
2:1
Завершен
Катержина Синякова
Монреаль
Рубин
0:1
Завершен
Локомотив М
Фонбет Кубок России|Группа B
Анастасия Потапова
0:0
1-й сет
live
Каролина Мухова
Монреаль
Маккензи Макдональд
0:0
1-й сет
live
Аслан Карацев
Торонто
Элисе Мертенс
0:2
Завершен
Дарья Касаткина
Монреаль
Спартак М
2:0
1-й тайм
live
Пари Нижний Новгород
Фонбет Кубок России|Группа D
Анна Блинкова
Сегодня
22:25 (Мск)
Чжан Шуай
Монреаль
20:40, 8 августа 2023Спорт

«Локомотив» победил «Рубин» в матче Кубка России

«Локомотив» победил «Рубин» со счетом 1:0 в матче Кубка России
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Московский «Локомотив» одержал победу над казанским «Рубином» в матче второго тура группового этапа Кубка России пути Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент« Ленты.ру».

Встреча прошла в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 63-й минуте забил нападающий Владислав Сарвели. После двух туров «Локомотив» набрал шесть очков, а «Рубин» — ни одного.

В следующем туре московский клуб встретится на выезде с «Ростовом» 30 августа. «Рубин» днем ранее примет екатеринбурский «Урал».

Ранее «Урал» одержал победу над «Ростовом» в матче второго тура группового этапа Кубка России пути РПЛ. Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 41-й минуте забил полузащитник Александр Юшин.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    Небо над Киевом защищают лучшие западные системы ПВО. Почему российские ракеты все равно их обходят?

    Россиянам напомнили о способах продажи жилья без уплаты налога

    Рост цен на дизель объяснили

    Приграничный российский регион второй раз за сутки попал под обстрел ВСУ

    США анонсировали очередной пакет военной помощи Украине

    43-летняя Жизель Бюндхен снялась в откровенных образах для Vogue

    Президент Сербии сделал предупреждение Украине

    Популярная блогерша назвала «потоком сознания» посты Собчак

    «Локомотив» победил «Рубин» в матче Кубка России

    Начата проверка после выселения российских детей из лагеря в Турции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости