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14:59, 8 августа 2023Россия

В Дагестане у младенца начался некроз тканей после обрезания в больнице

Mash Gor: в Дагестане у младенца начался некроз после обрезания в больнице

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Дагестане у двухмесячного младенца начался некроз тканей после обрезания в больнице. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

По сведениям издания, родители привезли мальчика на осмотр в медучреждение из-за проблем с мочеиспусканием. Врач осмотрел его, выявил нагноение и назначил операцию.

Хирург провел процедуру с помощью скальпеля. После у младенца стал опухать половой орган, появилась открытая рана и начался некроз тканей. Ребенка отправили в Махачкалу, там медики посоветовали ехать в Москву — в республике нет специалистов. Следователи организовали проверку.

Родители пострадавшего малыша к врачу претензий не имеют — он оперировал старшего сына, тогда они остались довольны результатом.

Ранее сообщалось, что медсестра в роддоме Николаевска-на-Амуре Хабаровского края во время купания обожгла младенцу ягодицы кипятком. После в хабаровском роддоме было начато служебное расследование.

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    Анна Щербакова
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