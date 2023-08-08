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21:32, 8 августа 2023Мир

Госдеп сообщил об отсутствии доказательств причастности РФ к перевороту в Нигере

Спикер Госдепа Миллер не предоставил доказательств вины РФ в перевороте в Нигере

Фото: Stringer / Reuters

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер не смог предоставить доказательства причастности России к событиям в Нигере. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь ведомства прокомментировал демонстрацию протестующими российских флагов, отметив, что ему неизвестно, каким образом они оказались у них в руках. При этом, по его словам, подобные действия являются странными. «Мне кажется очень странным, что, когда вашу страну захватывает военная хунта и вы хотите выразить поддержку, вы решаете сделать это за счет того, что выбегаете на улицу и покупаете в, вероятно, местном магазине российский флаг», — заявил Миллер.

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    Марина Совина
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