Госдеп сообщил об отсутствии доказательств причастности РФ к перевороту в Нигере

Спикер Госдепа Миллер не предоставил доказательств вины РФ в перевороте в Нигере

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер не смог предоставить доказательства причастности России к событиям в Нигере. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь ведомства прокомментировал демонстрацию протестующими российских флагов, отметив, что ему неизвестно, каким образом они оказались у них в руках. При этом, по его словам, подобные действия являются странными. «Мне кажется очень странным, что, когда вашу страну захватывает военная хунта и вы хотите выразить поддержку, вы решаете сделать это за счет того, что выбегаете на улицу и покупаете в, вероятно, местном магазине российский флаг», — заявил Миллер.