Описаны последствия введения субсидий для семей на аренду жилья

Риелтор Борисов: введение субсидий для семей на аренду жилья защитит арендаторов

В случае введения субсидий для семей на оплату съемного жилья рынок аренды будет выведен из серой зоны, а арендаторы — защищены. Последствия принятия таких мер описал юрист, риелтор, эксперт по недвижимости, руководитель отдела продаж агентства ЦСИИ Герман Борисов, его слова передает телеканал «360».

По словам эксперта, при введении субсидий аренда жилья также может подорожать, однако при этом она «все равно будет выгоднее». Он убежден, что в случае принятия данное новшество простимулирует арендодателей, давно желающих стать самозанятыми и декларировать доход.

«В белой зоне легче решаются вопросы, и собственник будет воспринимать все более адекватно. Когда все более стабильно, прозрачно и понятно, это стимулирует. Будет использоваться госреестр всех объектов аренды. Инициатива выгонит "случайные" компании с рынка», — считает Борисов. Риелтор добавил, что для получения субсидии потребуется обратиться к юристу, чтобы составить грамотный договор — таким образом удастся избежать ошибок и недочетов в документах и позволит уберечься от внезапного выселения.

Аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук также счел инициативу полезной. Он отметил важность средств, которые могут начать выделять семьям, «с позиции жизненных ситуаций».

Ранее в этот же день стало известно, что крупные российские риелторские компании обратились в правительство с предложением субсидировать аренду жилья молодым семьям. Согласно их задумке, поддержку от государства получат супруги, состоящие в официальном браке более трех лет. Размер субсидии должен составить 30 процентов.