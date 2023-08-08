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11:14, 8 августа 2023Мир

Приезд Нуланд в Нигер напомнил Захаровой об Украине

Представитель МИД Захарова напомнила Нуланд об Украине в связи с Нигером
Виктория Нуланд

Виктория Нуланд. Фото: Manuel Balce Ceneta / АР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала визит заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в Нигер и напомнила ей о событиях 2014 года на Украине. Слова Захаровой опубликованы в ее Telegram-канале.

«Виктория Нуланд думала, что с Нигером можно так же, как с Украиной: положить в целлофановый пакет булочек и обдурить? Такого бананового режима, как в Киеве, больше не найти», — возмутилась дипломат.

Вероятно, Захарова намекнула на события вокруг серии протестов Евромайдана, когда тогдашняя помощница госсекретаря США Нуланд поговорила с участниками протеста, угостив их печеньем, булочками и хлебом. Участники акции приветствовали ее радостными криками, некоторые скандировали «God bless you».

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    Виктория Кондратьева
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