Начата проверка после выселения российских детей из лагеря в Турции

СКР начал проверку после выселения российских детей из лагеря «Колибри» в Турции

Следственный комитет России (СКР) начал проверку после выселения российских детей из лагеря в Турции из-за проблем с оплатой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. С просьбой о проверке в СКР обратилась омбудсмен Татьяна Москалькова. Она заявила, что такие ситуации недопустимы.

Ранее стало известно, что 1 августа отель в Кемере выселил около ста детей из России, которые приехали на отдых 26 июля с детским лагерем «Колибри». Проблемы с оплатой возникли при заселении, однако детей сначала разместили в номерах. Как рассказала мать одного ребенка, ночью 1 августа персонал разбудил отдыхающих и выставил их на улицу.

«Колибри» поселили детей до 5 августа в отеле Rios Latte Beach, хотя путевки были до 7 августа. После этого родители начали вывозить школьников за свои деньги, несмотря на обещание руководства лагеря купить билеты.

