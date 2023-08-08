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20:39, 8 августа 2023Силовые структуры

Начата проверка после выселения российских детей из лагеря в Турции

СКР начал проверку после выселения российских детей из лагеря «Колибри» в Турции

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Следственный комитет России (СКР) начал проверку после выселения российских детей из лагеря в Турции из-за проблем с оплатой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. С просьбой о проверке в СКР обратилась омбудсмен Татьяна Москалькова. Она заявила, что такие ситуации недопустимы.

Ранее стало известно, что 1 августа отель в Кемере выселил около ста детей из России, которые приехали на отдых 26 июля с детским лагерем «Колибри». Проблемы с оплатой возникли при заселении, однако детей сначала разместили в номерах. Как рассказала мать одного ребенка, ночью 1 августа персонал разбудил отдыхающих и выставил их на улицу.

«Колибри» поселили детей до 5 августа в отеле Rios Latte Beach, хотя путевки были до 7 августа. После этого родители начали вывозить школьников за свои деньги, несмотря на обещание руководства лагеря купить билеты.

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    Варвара Митина
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