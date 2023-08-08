Гигантский торнадо в Турции попал на видео

Hurriyet: огромный торнадо появился в турецкой провинции Кахраманмараш

В турецкой провинции Кахраманмараш образовался гигантский торнадо. Об этом сообщает газета Hurriyet.

Торнадо появился на угольном месторождении в районе Афшин. Отмечается, что природное явление не нанесло ущерба людям или инфраструктуре. Торнадо сняли с пролетающего мимо вертолета. На кадрах видно, как огромный столб пыли движется по бездорожью, а рядом проезжает грузовик.

Ранее столб пыли заметили в Москве рядом с ВДНХ. Очевидцы сняли явление на видео — на кадрах показано, что в воздухе на короткое время возникает похожее на торнадо явление, но через несколько секунд но через несколько секунд столб пыли исчезает.

Позже глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов объяснил, что москвичи столкнулись с таким явлением, как пылевой вихрь. Он возникает при небольшой кучево-дождевой облачности. При этом метеоролог заявил, что вероятность возникновения смерчей в Центральной России растет по мере глобального потепления.