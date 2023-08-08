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23:40, 8 августа 2023Россия

В Госдуме допустили отказ Запада от Зеленского при одном условии

Депутат Затулин: Запад откажется от Зеленского в случае потери доверия к нему
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Западные лидеры откажутся от президента Украины Владимира Зеленского в случае, если они потеряют доверие к нему. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с Ura.ru.

По его словам, западные страны могут пойти на такой шаг, в частности, из-за отсутствия успехов украинской армии в боевых действиях. Кроме того, добавил депутат, «какие-то громкие обстоятельства могут привести к непредсказуемому ходу». «И здесь сомнений никаких нет и не было никогда, что на Западе отказываются от тех, кто исчерпал кредит доверия, кто бросает тень на политику США», — подчеркнул он.

Затулин отметил, что такая участь постигла экс-президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе. Несмотря на то, что он « в последний период своего руководства активно ассистировал Западу», его должность занял бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили, указал депутат. Он объяснил это тем, что к тому моменту Шеварднадзе перестал «выглядеть демократом».

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    Марина Совина
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