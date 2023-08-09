Нефть рекордно подорожала

Цена Brent превысила 87 долларов за баррель впервые почти за 4 месяца

На фоне сокращения мирового предложения стоимость нефти эталонной марки Brent 9 августа превысила 87 долларов за баррель впервые почти за 4 месяца. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Стоимость октябрьских фьючерсов днем поднималась на 1,2 процента, до 87,17 доллара за баррель. Сентябрьские контракты на американскую нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже дорожали на 1,4 процента, до 84,11 доллара за баррель. По состоянию на 16:05 по московсокму времени эти марки топлива торгуются по цене 86,9 и 83,7 доллара за баррель соответственно.

Котировки растут растут на фоне сокращения поставок со стороны Саудовской Аравии и России. Накануне американское Управление энергетической информации (EIA) повысило прогноз по средней цене Brent на 2023 год с 83 до 86 долларов за баррель. «Мы ожидаем, что сокращение добычи в сочетании с ростом спроса приведет к снижению мировых запасов нефти и окажет повышательное давление на цены на нефть до конца текущего года», — заявили в EIA.

Подорожание нефти, однако, не оказывает поддержки рублю. 9 августа российская валюта обновила минимумы на уровне 97 рублей за доллар и 107 рублей за евро. С начала года рубль подешевел к доллару на 23 процента, в результате чего вошел в тройку слабейших валют в мире вместе с турецкой лирой и аргентинским песо.