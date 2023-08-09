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12:09, 9 августа 2023Россия

Губернатор прокомментировал взрыв газа в Дагестане

Глава Дагестана Меликов: после взрыва газа в жилом доме эвакуировано 15 человек
СюжетВзрыв газа в жилом доме:
Сергей Меликов

Сергей Меликов. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

После взрыве газа в многоквартирном жилом доме на улице Айвазовского в Махачкале из здания эвакуировали 150 человек. Об этом, комментируя ЧП, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram-канале.

«На месте работают спасатели, медики. Эвакуировано 150 человек, в том числе 35 детей. Им будет оказана вся необходимая помощь, в том числе психологическая», — сообщил Меликов.

Он добавил, что тяжелых травм у пострадавших в результате взрыва газа в доме российского региона не диагностировали. Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщил глава Дагестана, подчеркнув, что главе Махачкалы поручено выехать на место происшествия.

Взрыв в многоквартирном доме Махачкалы произошел утром в среду, 9 августа. В результате оказались разрушены несколько квартир. Последствия произошедшего сняли на видео. На кадрах виден подъезд и одна из поврежденных квартир.

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    Анастасия Шейкина
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