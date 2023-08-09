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18:23, 9 августа 2023Россия

В Сергиевом Посаде из-под завалов после взрыва начали доставать погибших

«112»: спасатели достают тела погибших из-под завалов в Сергиевом Посаде

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Спасатели начали доставать тела нескольких погибших из-под завалов после взрыва на заводе в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По сведениям издания, разбор завалов будет продолжен. Кроме того, в городском округе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Власти Подмосковья и администрация Сергиева Посада ситуацию пока не комментировали.

О мощном взрыве на заводе в Сергиевом Посаде стало известно в среду, 9 августа. Подчеркивалось, что эпицентром стал склад пиротехники площадью 1600 квадратных метров.

По последним данным, в результате взрыва пострадали 56 человек. Повреждения получили свыше полусотни квартир в домах, которые располагаются недалеко от места ЧП.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что завод в Сергиевом Посаде, где прогремел взрыв, не имеет отношения к оптике. Он отметил, что на предприятии уже давно занимаются производством пиротехники.

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    Анна Щербакова
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