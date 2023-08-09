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09:46, 9 августа 2023Спорт

Камерунский игрок с гражданством России оценил отказ во въезде в Великобританию

Ондуа поблагодарил фанатов за поддержку после отказа во въезде в Великобританию

Фото: Carl Recine / Reuters

Камерунский полузащитник швейцарского клуба «Серветт» Гаэль Ондуа, имеющий российское гражданство, в своем Telegram-канале оценил отказ британских властей пускать его на выездной матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против шотландского «Рейнджерс».

Футболист поблагодарил фанатов за поддержку. «Конечно, очень грустно, что я не смог помочь своей команде в важной выездной игре в Глазго, тем более не по спортивным принципам. Но с вашей поддержкой я точно не буду унывать», — заявил Ондуа.

9 августа стало известно о проблемах Ондуа с получением британской визы. В «Рейнджерс» заявили, что усилия, предпринятые в сотрудничестве с Шотландской футбольной ассоциацией, оказались недостаточными. Клуб выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации и предложил поддержку игроку и команде.

Ондуа принял участие в чемпионате мира 2022 года, где выходил на поле в бутсах с флагами Камеруна и России. За это футболист получал критику и угрозы. В ответ на них хавбек заявил, что выступает в этой обуви уже много лет и не хотел менять традицию на мундиале.

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    Алексей Гусев
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