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08:51, 9 августа 2023Силовые структуры

Из-за выселения российских детей в Турции возбудят уголовное дело

СКР выявил мошенничество в «Колибри» после выселения российских детей в Турции

Фото: Баранов Владимир / Globallookpress.com

Следственный комитет России (СКР) планирует возбудить уголовное дело в связи со скандальной ситуацией, в которой отказались российские дети, которых выселили из отеля в Турции. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Признаки особо крупного мошенничества были выявлены следователями в ходе проверки в отношении московской компании «Колибри-тур МСК», получившей от родителей около ста детей многомиллионную предоплату за пребывание в лагере «Колибри» в турецком отеле Omorfi Garden Resort. Правоохранители считают, что московская турфирма в итоге не заплатила отельерам за отдых, в результате чего школьников выселили посреди ночи.

Выяснилось, что деньги родители перевели не на счет компании, а на банковскую карту директора «Колибри-тур МСК» Наталии Маркиной. Офиса компании не оказалось по указанному адресу — он съехал оттуда еще в 2020 году, также турфирма, как оказалось, не входит в Единый федеральный реестр туроператоров.

О начатой по просьбе омбудсмена Татьяны Москальковой доследственной проверки СКР стало известно 8 августа.

1 августа отель в Кемере выселил около ста детей из России, которые приехали на отдых 26 июля с детским лагерем «Колибри». Проблемы с оплатой возникли при заселении, однако детей сначала разместили в номерах, но через несколько дней выставили на улицу. После этого родители начали вывозить школьников за свои деньги, несмотря на обещание руководства лагеря купить билеты.

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    Любовь Ширижик
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