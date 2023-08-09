Стало известно о подготовке «Реала» к презентации Мбаппе

Marca: «Реал» подготовил видеоряд и фотографии для презентации форварда Мбаппе

Мадридский «Реал» начал подготовку к презентации французского форварда Килиана Мбаппе. Об этом стало известно Marca.

Как передает источник, испанский клуб уже подготовил видеоряд и фотографии для презентации нападающего. Однако на данный момент трансфер футболиста не оформлен, и он по-прежнему является игроком «Пари Сен-Жермен».

Ранее Foot Mercato сообщал, что ПСЖ убрал постер с Мбаппе с фасада домашнего стадиона «Парк де Пренс». Также отмечалось, что в том случае, если игрок останется во французской команде, он пропустит весь сезон.

Мбаппе защищает цвета ПСЖ с 2018 года. Его действующий контракт с командой рассчитан до 2024 года с опцией продления на один сезон. «Реал» пытался приобрести игрока весной 2022 года, однако тогда трансфер сорвался.