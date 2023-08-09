Стрелявшего в рэпершу Megan Thee Stallion артиста приговорили к 10 годам тюрьмы

Рэпера Tory Lanez, который стрелял в свою бывшую возлюбленную, хип-хоп-исполнительницу Меган Джовон Рут Пит (известна под псевдонимом Megan Thee Stallion), приговорили к 10 годам тюремного заключения. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Музыкант был признан виновным в нападении с полуавтоматическом оружием, а также незаконном хранении оружия в автомобиле и его использовании с грубой неосторожностью.

Судья поведал, что испытывал трудности при вынесении приговора, так как действия артиста не соответствовали положительному описанию Tory Lanez, которое дали его друзья во время слушаний. «Иногда хорошие люди совершают плохие поступки. Все действия имеют последствия. И в этом деле нет победителей», — поделилась судья.

Сообщается, что адвокаты рэпера планируют обжаловать вынесенный приговор и сократить срок тюремного заключения.

Летом 2021 года стало известно, что полиция задержала рэперов Tory Lanez и Megan Thee Stallion в Голливуде после поступившего в полицию сообщения о стрельбе. Полиция задержала Tory Lanez за пистолет, найденный в его автомобиле. Во время произошедшего Megan Thee Stallion была обнажена и истекала кровью. Она заявила, что получила огнестрельное ранение в ногу.

Ранее сообщалось, что американский актер, наиболее известный ролью Брэда Тейлора в сериале «Обустройство дома», Закари Ти Брайан снова арестован по обвинению в домашнем насилии.