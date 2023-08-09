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11:36, 9 августа 2023Мир

Россия усомнилась в способности интервентов добиться стабильности в Нигере

МИД России: вмешательство войск ЭКОВАС не поможет добиться стабильности в Нигере

Фото: Luc Gnago LG / Reuters

Москва поддерживает посредничество африканских стран в Нигере, но сомневается, что вмешательство войск Сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) приведет к миру, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев. Его цитирует ТАСС.

«Рассчитываем, что взаимоприемлемые решения могут быть найдены в рамках дальнейших дипломатических усилий ЭКОВАС по Нигеру», — отметил дипломат.

В ночь на 27 июля мятежные военные объявили в эфире национального телевидения об отстранении главы государства и переходе власти к «Национальному совету спасения родины», а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности всех политических партий. ЭКОВАС практически сразу же пригрозили военным Нигера интервенцией и потребовали вернуть к власти свергнутого президента Мохамеда Базума.

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    Елизавета Наумова
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