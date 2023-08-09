Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:03, 9 августа 2023Из жизни

Свинохвостый макак сбросил с обрыва справлявшего нужду мужчину

The Thaiger: в Таиланде обезьяны накинулись на справлявшего нужду мужчину

Фото: Chuttersnap / Unsplash

В таиландской провинции Ранонг 44-летний мужчина подвергся нападению агрессивных обезьян. Как сообщает The Thaiger, одна из них сбросила его с обрыва, а другие накинулись на него, когда он упал.

Инцидент произошел, когда Мани Читдутсади остановил свой автомобиль у крутого обрыва и вышел, чтобы справить нужду. В этот момент рядом с ним появился свинохвостый макак. Он набросился на мужчину, и тот, отбиваясь, сорвался с 50-метровой высоты. Внизу его атаковали более 10 приматов.

Свидетелем нападения стал проезжавший мимо автомобилист. Он пришел на помощь Читдутсади и начал кидать в обезьян камни. Ему удалось отпугнуть животных, после чего он вызвал полицию.

Материалы по теме:
«Ружье не поможет» Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021
Кокаиновое наследие Бегемоты главного наркобарона мира Эскобара захватили Колумбию. Никто не знает, как их остановить
Кокаиновое наследиеБегемоты главного наркобарона мира Эскобара захватили Колумбию. Никто не знает, как их остановить
29 января 2021

Пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми травмами. Его состояние оценивается как стабильное.

Читдутсади заявил, что впервые столкнулся с агрессивным поведением животных, хотя часто ездил по этой дороге.

Ранее сообщалось, что в Индии обезьяна украла с мотоцикла сумку с крупной денежной суммой. В конце концов обезьяну заметили на дереве и отобрали у нее сумку со всем содержимым.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Удовик
    Обсудить
    Последние новости

    Число пострадавших при мощном взрыве под Москвой резко выросло

    Звезда «Папиных дочек» опубликовала откровенное видео

    Показана польза от тысячи шагов в день

    Гоблин ответил спутавшим его с Володарским журналистам

    Врачи обнаружили у Лады Дэнс внутримозговую гематому

    Момент взрыва в Сергиевом Посаде попал на видео

    Япония запретила ввозить в Россию большинство своих автомобилей. Как это ударит по рынку и ценам на машины?

    На Западе испугались возможных обвинений Киева в провале контрнаступления

    Власти отреагировали на мощный взрыв под Москвой

    На Украине призвали отменить обязательные рукопожатия на турнирах с россиянами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости