Минобороны рассказало о развитии наступления на одном из направлений в зоне СВО

Минобороны: войска продолжили наступательные действия на купянском направлении

Российские войска продолжили наступательные действия на купянском направлении на широком фронте. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В результате военнослужащие смогли развить наступление и улучшили свое тактическое положение, отметил представитель военного ведомства.

Помимо этого, на указанном направлении за последние сутки было отбито шесть контратак подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинские войска попытались потеснить армию России в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики и урочища Маньковка Харьковской области, уточнил Конашенков.

Суточные потери ВСУ на купянском направлении составили до 75 человек. Помимо этого, было уничтожено две единицы бронетехники противника, а также польская САУ Krab и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

В среду, 9 августа, глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Россия усилит группировки войска на западных границах. По данными военного ведомства, с учетом восточноевропейских государств, вблизи границ Союзного государства размещены около 360 тысяч военнослужащих.