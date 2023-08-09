Обозначен срок завершения испытаний российского тяжелого «Партизана»

СибНИА: испытания тяжелого беспилотника «Партизан» завершатся до конца года

Испытания тяжелого российского беспилотника «Партизан» завершатся до конца 2023 года. Этот срок ТАСС обозначил директор Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) Владимир Барсук.

По его словам, демонстратор беспилотника будет передан на наземные статические испытания в конце августа — начале сентября. «С конца сентября начнутся летные испытания, и дальше в ноябре-декабре мы планируем подтвердить все летно-технические характеристики», — сказал руководитель.

Глава СибНИА добавил, что после этого будет обсуждаться вопрос о возможном запуске предсерийного производства и количестве необходимых самолетов.

Ранее председатель индустриального совета Центра Национальной технологической инициативы (НТИ) по направлению «Технологии моделирования и разработки новых функциональных материалов с заданными свойствами» Антон Рязанцев обещал, что первые серийные экземпляры беспилотного варианта самолета короткого взлета и вертикальной посадки «Партизан» выпустят в 2024 году.

В декабре директор Барсук сообщил, что специалисты СибНИА создадут два опытных образца самолета с системами короткого взлета и посадки «Партизан» в 2023 году.