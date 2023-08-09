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17:13, 9 августа 2023Мир

Польша захотела закрыть железнодорожные грузоперевозки с Белоруссией

Польша рассматривает закрытие железнодорожных грузоперевозок с Белоруссией

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польша рассматривает возможность закрытия железнодорожных грузоперевозок с Белоруссией. Об этом в интервью PAP заявил замминистра внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик.

По его словам, Польша при этом осознает, что через эти каналы идет значительная часть товаров. Вонсик напомнил, что сейчас на границе действуют два пункта пропуска — пассажирский и грузовой, который пропускает только зарегистрированный в Евросоюзе транспорт.

В настоящий момент ограничений в железнодорожных перевозках нет.

В конце июля министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский заявил, что граничащие с Белоруссией страны ЕС и НАТО готовы полностью ее изолировать. По его словам, такие меры могут быть приняты из-за угрозы провокаций.

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    Варвара Кошечкина
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