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13:07, 9 августа 2023Россия

Описаны повреждения после взрыва в Сергиевом Посаде

Mash: взрывом в Сергиевом Посаде в квартирах снесло межкомнатные перегородки

Кадр: Telegram-канал Shot

После взрыва в Сергиевом Посаде как минимум в 10 домах вокруг завода взрывной волной выбило стекла и снесло межкомнатные перегородки. Повреждения описывает Mash в Telegram-канале.

По его данным, больше всего пострадали квартиры в домах на улице Красной Армии и Нехаева. Очевидцы также сообщили, что в офисах неподалеку от места взрыва осыпались потолки.

Мощный взрыв в подмосковном Сергиеве Посаде произошел в среду, 9 августа. Он прогремел на территории оптико-механического завода, эпицентром стал склад пиротехники площадью 1600 квадратных метров, находящийся на территории предприятия.

По последним данным, пострадали 38 человек. В результате оказались повреждены более сотни квартир, после взрыва очевидцы делились кадрами огромного облака в форме гриба, которое поднимается над городом.

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    Анастасия Шейкина
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