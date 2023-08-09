Среда обитания
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10:14, 9 августа 2023Среда обитания

Российский город окутало едким дымом

Роспотребнадзор заявил о превышении допустимой концентрации химвеществ в Якутске

Фото: Joanne Francis / Unsplash

Якутск окутало едким дымом из-за лесных пожаров в Усть-Майском районе республики, а также в Хабаровком крае и Амурской области. При этом зафиксировано превышение концентрации химических веществ в воздухе. Об этом сообщили на сайте управления Роспотребнадзора Якутии.

По результатам исследований проб воздуха в российском городе было выявлено превышение предельно допустимой концентрации химических веществ в воздухе по трем показателям: среди них содержание диоксида азота, а также взвешенных частиц, загрязняющих атмосферу — PM 10 и PM 2,5.

«В связи с изменением ветра воздушная масса собрала дым с Амурской области, Хабаровского края и, пройдя через действующие лесные пожары в Усть-Майском районе, направилась на город Якутск», — заявил заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Андрей Коноплев по итогам заседания оперативного штаба Якутии. По его словам, задымленность в российском городе может наблюдаться до конца этой недели. Кроме того, она может отмечаться и в Ленском районе республики.

Коноплев также рассказал, что в данный момент в Якутии насчитывается 114 лесных пожаров общей площадью около 180 тысяч гектаров. Наихудшая обстановка наблюдается в Усть-Майском и Олекминском районах республики.

В июле руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предрек России увеличение числа стихийных бедствий, в том числе лесных пожаров, на фоне изменения климата.

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    Полина Кислицына
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