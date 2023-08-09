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16:47, 9 августа 2023Экономика

В Госдуме нашли способ спасти рубль

Вице-спикер Госдумы Бабаков призвал восстановить возврат валютной выручки
Александр Бабаков

Александр Бабаков. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Вице-спикер Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» Александр Бабаков призвал восстановить возврат валютной выручки в страну с целью дальнейшего укрепления курса рубля. Слова депутата приводит «Прайм».

Еще одной мерой для укрепления курса рубля должно стать усиление валютного контроля на внутреннем рынке. Вышеперечисленные факторы помогут стабилизировать курс рубля «в узком коридоре минимум полтора-два года», пояснил Бабаков.

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Для снижения инфляционных рисков он предложил при снижении ключевой ставки расширить объемы кредитования представителей реального сектора экономики, то есть компаний, задействованных в таких сегментах, как металлургия, агропромышленный, машиностроительный, лесоперерабатывающий, топливно-энергетический, оборонно-промышленный комплексы, а также легкая промышленность.

Для таких организаций необходимо снижать залоговые требования для упрощения получения доступа к кредитованию. За счет подобных мер можно будет увеличить внутреннее производство и удовлетворить рыночный спрос, заключил он.

Ранее заместитель руководителя аналитического отдела компании Freedom Finance Global Георгий Ващенко предсказал рост курса доллара до 100 рублей. С начала 2023 года российская валюта уже успела ослабнуть к американской на 23 процента, и в среднесрочной перспективе динамика может сохраниться. В ходе утренних торгов на Московской бирже за доллар давали больше 97 рублей, а позднее он превысил отметку в 98 рублей.

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    Анатолий Акулов
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