В Германии заявили о поддержке Украины в ответ на вопрос об ударах по России

Представитель ФРГ заявила о поддержке Украины в ответ на вопрос об ударах по РФ

Германия поддерживает Украину в ее борьбе против России, но не готова давать оценку ее методам ведения военных действий. Об этом заявила представитель правительства ФРГ Кристиане Хофман, отвечая на вопрос об ударах украинской армии по объектам в России, передает ее слова ТАСС.

«Мы принимаем все к сведению, очень внимательно наблюдаем, но мы не даем оценку проведению военных операций со стороны Украины», — ответила Хофман на вопрос журналиста об отношении к ударам по территории России.

Представитель правительства также добавила, что не ФРГ оценивать подобные действия.

Ранее выяснилось, что Германия не приняла окончательное решение относительно поставок на Украину крылатых ракет Taurus. Депутат бундестага Маркус Фабер предположил, что немецкие специалисты могут перепрограммировать ракеты, если Берлин все же решится на их поставку.