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14:45, 10 августа 2023Мир

В ЕС подтвердили факт отправки писем с призывом оказать давление на Россию

Стано: ЕС отправлял письма ряду стран с призывом оказать давление на Россию

Фото: Johanna Geron / Reuters

Европейский союз (ЕС) отправлял некоторым странам письма с призывом оказать давление на Россию для ее возвращения к зерновой сделке. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, пишет РИА Новости.

«Мы ждем, что партнеры примут к сведению объяснения из этого письма и будут действовать в направлении по оказанию давления на Россию», — подтвердил факт отправки представитель Евросоюза, не уточнив, о каких странах идет речь.

Отмечается, что послания были направлены в рамках усилий Брюсселя по регулированию международной деятельности. Стано отметил, что «никаких конкретных ответов» после отправки писем получено не было.

Ранее посол по особым поручениям российского МИД Олег Озеров заявил, что попытки западных стран надавить на глав африканских государств и отговорить их от поездки в Россию на саммит оказались безуспешными. По его словам, Запад постоянно оказывает давление на страны Африки, в частности, требуя от них «выбрать лагерь». «"Либо вы с нами, либо вы против нас". Все это очень напоминает троцкистские лозунги 1930-х годов», — отметил посол.

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    Анжелика Бережная
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