«Динамо» отреагировало на отъезд легионера из России после атаки беспилотников

В «Динамо» заявили, что футболист Норманн сам выбрал жить у «Москва-Сити»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров отреагировал на отъезд норвежского футболиста команды Матиаса Норманна из России после атаки беспилотников на «Москва-Сити». Его слова приводит «Чемпионат».

В клубе рассказали, что Норманн жил недалеко от «Москва-Сити», подчеркнув, что это был его выбор. В «Динамо» отметили, что предложили иностранному игроку переехать, однако он отказался. «Он нам не помогал в последних матчах, контракт у него заканчивается на следующей неделе», — подытожили они.

9 августа Норман направил в «Ростов» и «Динамо» уведомление о расторжении договора в связи с тем, что в здание «Москва-Сити» врезались дроны. Ссылаясь на эти обстоятельства, легионер уехал из страны.

С 2019-го по 2021-й Норманн выступал за «Ростов», после чего провел год в английском «Норвиче» на правах аренды. Осенью 2022-го игрока вновь отдали в аренду — в «Динамо».

«Москва-Сити» была атакована украинскими беспилотниками 30 июля и 1 августа. Фасады на двух офисных башнях комплекса получили повреждения.