Появились кадры дрона с коробкой с надписью SOS во дворе дома в Москве

Shot опубликовал кадры дрона с коробкой с надписью SOS в московском дворе

Появились кадры дрона с коробкой с надписью SOS, который нашли во дворе дома на Солнечногорской улице в Москве. Видео опубликовал Telegram-канал Shot.

На записи видно небольшой квадрокоптер, лежащий на земле. Повреждения на беспилотнике, а также на территории вокруг него, не наблюдаются.

Как пишут авторы поста, дрон приземлился рядом с тепловым пунктом Московской объединенной энергетической компании (МОЭК). По предварительным данным, это квадрокоптер модели Dji mavic pro 2 с камерой. В настоящее время его изучают. Место инцидента оцеплено.

Дрон с коробкой с надписью SOS днем 10 августа обнаружил сотрудник МОЭК, который сразу вызвал полицию. Содержимое коробки пока неизвестно.

Ранее один из менеджеров банка «Траст» за рулем BMW сбил беспилотник, который летел рядом с «Москва-Сити» на Шмитовском проезде. После случившегося мужчина вызвал полицию. Момент столкновения попал на запись видеорегистратора.

