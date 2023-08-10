Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:09, 10 августа 2023Россия

Появились кадры дрона с коробкой с надписью SOS во дворе дома в Москве

Shot опубликовал кадры дрона с коробкой с надписью SOS в московском дворе

Появились кадры дрона с коробкой с надписью SOS, который нашли во дворе дома на Солнечногорской улице в Москве. Видео опубликовал Telegram-канал Shot.

На записи видно небольшой квадрокоптер, лежащий на земле. Повреждения на беспилотнике, а также на территории вокруг него, не наблюдаются.

Как пишут авторы поста, дрон приземлился рядом с тепловым пунктом Московской объединенной энергетической компании (МОЭК). По предварительным данным, это квадрокоптер модели Dji mavic pro 2 с камерой. В настоящее время его изучают. Место инцидента оцеплено.

Дрон с коробкой с надписью SOS днем 10 августа обнаружил сотрудник МОЭК, который сразу вызвал полицию. Содержимое коробки пока неизвестно.

Ранее один из менеджеров банка «Траст» за рулем BMW сбил беспилотник, который летел рядом с «Москва-Сити» на Шмитовском проезде. После случившегося мужчина вызвал полицию. Момент столкновения попал на запись видеорегистратора.

Что думаешь? Оцени!
    Константин Лысяков
    Обсудить
    Последние новости

    Военный эксперт раскрыл причину неудачной подготовки ВСУ инструкторами НАТО

    В Запорожской области рассказали о попытках Киева прорвать оборону

    В российском приграничном регионе сбили беспилотник

    Провалившаяся под землю дорога в российском городе попала на видео

    Африканский пастор пригрозил Байдену Божьим гневом в случае вторжения в Нигер

    Россиянин несколько лет насиловал дочь сожительницы и попал под арест

    Названа новая угроза для мировых поставок СПГ

    У входа в посольство Швеции в Ливане бросили бомбу

    Переехавший в Венгрию россиянин рассказал о бездомных людях и мусоре на улицах

    В России высказались о военной помощи Белоруссии в случае конфликта с Польшей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости