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18:16, 10 августа 2023Забота о себе

Нутрициолог оценила пользу супа на обед каждый день

Нутрициолог Елена Богатова рассказала, что супы улучшают пищеварение

Фото: Louis Hansel / Unsplash

Нутрициолог Елена Богатова рассказала, что супы улучшают пищеварение. В беседе с «Лентой.ру» она оценила пользу таких блюд на обед каждый день.

Богатова назвала главным достоинством супов их питательность. «Первые горячие блюда, особенно бульоны, могут быть богатыми источниками питательных веществ, включая витамины, минералы и белки», — объяснила она.

Горячие блюда способствуют улучшению пищеварения. Тепло и жидкость размягчают пищу и улучшают ее усвоение организмом

Елена Богатованутрициолог

К тому же, добавила собеседница «Ленты.ру», употребление супов многим приносит удовольствие, особенно в холодное время года.

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Несмотря на все положительные свойства, у супов есть и недостатки, отметила Богатова. Так, при нагревании пищи некоторые питательные вещества разрушаются. Это может привести к потере некоторых полезных свойств ингредиентов.

К тому же сосредоточение только на горячих первых блюдах может привести к недостаточному разнообразию в рационе, отметила нутрициолог. Важно, чтобы в меню были разнообразные продукты и блюда, обеспечивающие организм максимальным количеством питательных веществ.

Для многих, отметила Богатова, недостатком является время, которое необходимо потратить на приготовление первых блюд. «В конечном счете регулярное потребление горячих блюд может быть полезным для питания и комфорта, но не является обязательным. Это зависит от предпочтений, потребностей и возможностей каждого человека», — подвела она итог.

Ранее диетолог Кристина Плотникова перечислила идеальные напитки перед сном. Она посоветовала пить по вечерам травяной чай и теплое молоко.

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    Вера Владзиевская
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