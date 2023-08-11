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08:17, 11 августа 2023Экономика

Российских чиновников начали переводить на отечественные смартфоны

«Известия»: чиновников начали переводить на технику на отечественной ОС «Аврора»

Фото: Unsplash

После того, как во многих российских ведомствах отказались от использования Apple, чиновников начали переводить на смартфоны и планшеты на базе отечественной операционной системы «Аврора», узнали «Известия».

Пока такую технику будут использовать в тестовом режиме. Несколько десятков устройств уже поставлено в Совет Федерации — первыми участниками эксперимента станут сенаторы и их помощники, а также группы сотрудников аппарата верхней палаты парламента, «регулярно взаимодействующие друг с другом для решения своих функциональных задач», заявил источник газеты.

Устройства на базе ОС «Аврора» госслужащим будут поставлять несколько российских брендов, добавил он. Среди них — компания «Аквариус», которой владеет организация «Смарт текнолоджис». Разработкой и внедрением «Авроры» занимается «Открытая мобильная платформа», принадлежащая «Ростелекому».

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Источник «Известий» добавил, что отечественные устройства пока будут лишь дополнением, а не заменой уже имеющиеся у сотрудников Совфеда зарубежных гаджетов — эксперимент с внедрением техники на «Авроре» подготовит почву для возможного перехода на российские аппараты в случае необходимости.

Российская ОС пока может быть только дополнять уже созданные информационные системы госпредприятий и организаций — заменить iOS или Android она не сможет, подтвердил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Переход на гаджеты с «Авророй» не принесет проблем, «если эти системы построены должным образом», подчеркнул он. Но если в ведомствах не обеспечили необходимого «обвеса» для работы софта и интеграции с местным IT, чиновникам придется пользоваться «пустым аппаратом».

Массовый отказ от техники Apple в госструктурах был запущен после сообщений ФСБ о том, что ее используют спецслужбы США для слежки за россиянами, в том числе за российскими дипломатами. О запрете использования iPhone на рабочем месте уже отчитались Минпромторг, Минпросвещения и Минтранс, а также некоторые госкомпании.

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    Софья Ермакова
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