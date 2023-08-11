Полет украинского дрона-камикадзе над Подмосковьем до крушения сняли на видео

Mash опубликовал видео полета украинского дрона-камикадзе до крушения в Москве

Появилось видео полета украинского дрона-камикадзе над подмосковным селом Павловская Слобода за несколько минут до крушения в столице. Запись опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как беспилотник самолетного типа пролетает над трассой.

По информации канала, это украинский дрон-камикадзе «Бобер». Эта модель способна пролететь расстояние до одной тысячи километров. Конструкция этих летательных аппаратов также позволяет переносить кумулятивный заряд KZ-6.