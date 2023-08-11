Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:55, 11 августа 2023Россия

Полет украинского дрона-камикадзе над Подмосковьем до крушения сняли на видео

Mash опубликовал видео полета украинского дрона-камикадзе до крушения в Москве

Появилось видео полета украинского дрона-камикадзе над подмосковным селом Павловская Слобода за несколько минут до крушения в столице. Запись опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как беспилотник самолетного типа пролетает над трассой.

По информации канала, это украинский дрон-камикадзе «Бобер». Эта модель способна пролететь расстояние до одной тысячи километров. Конструкция этих летательных аппаратов также позволяет переносить кумулятивный заряд KZ-6.

Что думаешь? Оцени!
    Константин Лысяков
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны подробности о попытке атаки беспилотника по объекту в Москве

    Иван Емельяненко сделал прогноз на бой брата с Тайсоном

    Полет украинского дрона-камикадзе над Подмосковьем до крушения сняли на видео

    Опубликовано видео с места падения обломков сбитого над Москвой БПЛА

    Солист группы «Чай вдвоем» купил мотоцикл Ducati за миллионы рублей

    16 компаний из московской ОЭЗ примут участие в конкурсе промышленного дизайна

    Москвичам подогреют Москву-реку для купания

    Стало известно о задержках с обучением украинских пилотов F-16

    Дым в небе после ликвидации беспилотника в Москве попал на видео

    На разработку плана объединения с Белоруссией потратят миллионы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости