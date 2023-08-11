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17:17, 11 августа 2023Россия

Плывущий по затопленным улицам российского города киоск сняли на видео

В Приморье плывущий по затопленным улицам города киоск сняли на видео

В Приморском крае плывущий по затопленным улицам киоск попал на видео. Снятый в Уссурийске ролик опубликовало местное сообщество «Городовой» во «ВКонтакте».

На кадрах видно одноэтажную постройку с двускатной крышей, плывущую по затопленной проезжей части. Затем киоск упирается углом в здание магазина и перекрывает дорогу, преграждая путь автомобилям. «Такого мы никогда в жизни не видели», – говорит женский голос за кадром.

В августе на дальневосточные регионы России обрушился тайфун Ханун. Помощь населению подтопленных районов оказывают сотрудники МЧС.

В июне в Туапсе произошел потоп. По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, за три часа в районе этого курортного города выпало 144 миллиметра осадков. В нескольких поселениях ввели режим ЧС.

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    Алан Босиков
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