Плывущий по затопленным улицам российского города киоск сняли на видео

В Приморье плывущий по затопленным улицам города киоск сняли на видео

В Приморском крае плывущий по затопленным улицам киоск попал на видео. Снятый в Уссурийске ролик опубликовало местное сообщество «Городовой» во «ВКонтакте».

На кадрах видно одноэтажную постройку с двускатной крышей, плывущую по затопленной проезжей части. Затем киоск упирается углом в здание магазина и перекрывает дорогу, преграждая путь автомобилям. «Такого мы никогда в жизни не видели», – говорит женский голос за кадром.

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