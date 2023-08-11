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12:49, 11 августа 2023Из жизни

Собака на гольф-каре сбила четырехлетнюю девочку

New York Post: в США собака запустила гольф-кар и наехала на ребенка

Фото: Victor Grabarczyk / Unsplash

Собака в американском городе Вестленд, штат Мичиган, случайно запустила гольф-кар и сбила четырехлетнюю девочку. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел на развлекательном мероприятии Blues, Brews and BBQ (Блюз, напитки и барбекю). Собака по кличке Белла, которая принадлежит отделу пожарной безопасности Вестленда, залезла на сиденье гольф-кара. В какой-то момент животное перепрыгнуло на пол и уселось на педаль газа. Пожарные попытались догнать машину, но не смогли остановить ее. Гольф-кар наехал на девочку, и его правое колесо проехало по левой ноге ребенка.

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Сотрудники скорой помощи незамедлительно осмотрели ребенка. Девочка была сильно потрясена произошедшим, но не получила серьезных травм. Мать потерпевшей отказалась от госпитализации ребенка.

«К счастью, через несколько минут после инцидента ребенок снова стал есть попкорн и через десять минут вернулся к прыжкам на батуте», — подчеркнули в пожарной службе.

Ранее сообщалось, что собака в деревне Гронан, Великобритания, прыгнула за руль джипа хозяйки и врезалась на нем в припаркованную соседскую машину. Владелец машины и его семья сочли произошедшее забавным и не стали требовать компенсации за ущерб.

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    Алиса Дмитриева
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