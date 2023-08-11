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08:44, 11 августа 2023Мир

США пригрозили хунте Нигера ответственностью за расправу над президентом

Блинкен: США возложат ответственность на хунту Нигера за безопасность президента

Фото: Mahamadou Hamidou / Reuters

США пригрозили хунте Нигера ответственностью в случае расправы над демократически избранным президентом Мохаммедом Базумом, его семьей и задержанными членами правительства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Соединенные Штаты присоединяются к Экономическому сообществу западноафриканских государств (ЭКОВАС) и призывают к восстановлению конституционного порядка в Нигере», — подчеркнул Блинкен, отметив, что Вашингтон возлагает ответственность на мятежников за безопасность свергнутого политика.

Ранее главы Экономического сообщества стран Западной Африки в ходе саммита объединения договорились начать военную операцию в Нигере «как можно скорее». Об этом заявил президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара по возвращении из Абуджи.

Перед тем, как покинуть саммит президент напомнил, что ЭКОВАС «вмешивалось в прошлом в Либерию, Сьерра-Леоне, Гамбию и Гвинею-Бисау», когда конституционный порядок в этих странах находился под угрозой.

«Сегодня у нас аналогичная ситуация в Нигере, и я хотел бы сказать, что ЭКОВАС не может с этим согласиться», — заключил он.

Мятежники в Нигере заявили и.о. замгоссекретаря США Виктории Нуланд, что ликвидируют задержанного президента Мохамеда Базума в случае интервенции в страну. Базум, предположительно, находится в заложниках в президентском дворце в Ниамее.

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    Виктория Кондратьева
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