Полиция оцепила парк на набережной в Москве после падения БПЛА
Сотрудники полиции оцепили вход на территорию природно-исторического парка «Москворецкий» в районе Карамышевской набережной, где, вероятно, упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом рассказал корреспондент РИА Новости.
По словам журналиста, вокруг территории дежурят наряды полиции, бригады скорой помощи, пожарных и специальных служб.
Сейчас на территорию парка «Москворецкий» доступ горожанам запрещен, к больнице №67 имени Ворохобова также нельзя подъехать, отметил сотрудник РИА Новости.
До этого сообщалось, что движение по Карамышевской набережной в Москве перекрыли в обе стороны после падения беспилотника.
Кроме того, на территории московской больницы №67 имени Ворохобова не выявили разрушений после происшествия с БПЛА.
В пятницу, 11 августа очевидцы рассказали о звуке взрыва в столице. Позже мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом в небе над городом БПЛА.