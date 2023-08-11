Полиция оцепила парк на набережной в Москве после падения БПЛА

РИА Новости: полиция оцепила парк на Карамышевской набережной из-за БПЛА

Сотрудники полиции оцепили вход на территорию природно-исторического парка «Москворецкий» в районе Карамышевской набережной, где, вероятно, упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом рассказал корреспондент РИА Новости.

По словам журналиста, вокруг территории дежурят наряды полиции, бригады скорой помощи, пожарных и специальных служб.

Сейчас на территорию парка «Москворецкий» доступ горожанам запрещен, к больнице №67 имени Ворохобова также нельзя подъехать, отметил сотрудник РИА Новости.

До этого сообщалось, что движение по Карамышевской набережной в Москве перекрыли в обе стороны после падения беспилотника.

Кроме того, на территории московской больницы №67 имени Ворохобова не выявили разрушений после происшествия с БПЛА.

В пятницу, 11 августа очевидцы рассказали о звуке взрыва в столице. Позже мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом в небе над городом БПЛА.