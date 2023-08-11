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12:24, 11 августа 2023Россия

Движение по набережной в Москве перекрыли после падения БПЛА

ТАСС: движение по Карамышевской набережной в Москве перекрыли после падения БПЛА

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Движение по Карамышевской набережной в Москве перекрыли после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Он пояснил, что перекрытия действуют от улицы Саляма Адиля до Народного Ополчения.

Журналист отметил, что сейчас движение по набережной полностью перекрыто в обе стороны. На месте начали работу представители оперативных служб столицы.

До этого появилось видео с моментом уничтожения украинского беспилотника, пытавшегося атаковать Москву.

В пятницу, 11 августа очевидцы рассказали о звуке взрыва в столице. Позже мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом в небе над городом БПЛА.

В Минобороны России разъяснили, что пытавшийся атаковать Москву беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, затем он потерпел крушение на западе столицы. В результате случившегося никто не пострадал.

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    Анна Щербакова
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