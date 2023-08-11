В ВСУ назвали целью ударов по западу Украины будущих пилотов F-16

Спикер ВСУ Игнат назвал целью ударов по западу Украины будущих пилотов F-16

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат назвал будущих пилотов истребителей F-16 целью ударов по Ивано-Франковской области, находящейся на западе страны. Его слова приводит агентство «УНИАН» в Telegram.

«Ивано-Франковская область. Под ударом оказались наши молодые летчики, которые скоро едут учиться на F-16», — сказал он. Кроме того, по словам Игната, военный аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области больше всего переживает последствия ударов.

11 августа Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный рассказал о потребностях солдат в вооружении, боеприпасах, средствах противовоздушной обороны. Помимо этого, он обсудил с главой Генштаба армии Словакии Даниэлем Змеко вопрос обучения пилотов ВСУ управлению истребителями F-16.

Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России (ВС РФ) ночью 6 августа нанесли удар по базам украинских войск в западных областях республики — Хмельницкой и Ровенской. Официальный представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнял, что высокоточным оружием большой дальности были поражены базы в районе населенных пунктов Староконстантинов и Лубно.