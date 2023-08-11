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18:54, 11 августа 2023Россия

В Крыму проверят заявившую о ненависти к «русским детям» из Шебекино вожатую

Крымские власти проверят заявившую о ненависти к «русским детям» вожатую

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Крыму проверят вожатую детского лагеря, которая заявила о ненависти к «русским детям». Об этом сообщило Министерство образования республики во «ВКонтакте».

Сделанную в лагере видеозапись опубликовал Telegram-канал «Шепот Шебекино». По информации канала, в лагерь на отдых приехали дети из города Шебекино Белгородской области. В июне этот населенный пункт попытались атаковать украинские диверсанты.

На видео вожатая кричала на детей, оскорбляла их и угрожала им. На другом видео она говорит о ненависти к детям.

В Минобразования Крыма сообщили об отстранении девушки обязанностей вожатой. Там отметили, что за время работы на сотрудницу не жаловались ни дети, ни их родители. «Информация передана в соответствующие ведомства», — добавили в министерстве.

Ранее в Крыму оштрафовали трех девушек-аниматоров, станцевавших под «Ще не вмерла Украина» украинского артиста Андрея Данилко, выступающего под псевдонимом Верка Сердючка. Каждая из девушек должна будет выплатить по 15 тысяч рублей.

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    Алан Босиков
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