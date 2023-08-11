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23:26, 11 августа 2023Мир

Российский посол обвинил Евросоюз в слиянии с НАТО

Посол России в Лондоне Келин: Евросоюз практически полностью слился с НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Посол России в Лондоне Андрей Келин рассказал, что Евросоюз практически полностью слился с НАТО. Кроме того, ЕС обслуживает интересы США в отношении поддержки Украины и нанесению России наибольшего ущерба, отметил дипломат в интервью египетскому телеканалу Al-Qahera News.

«Европейский союз практически полностью обслуживает интересы Соединенных Штатов в этой политике в отношении Украины, да и по всем остальным направлениям», — отметил он.

По словам посла, на данный момент «трудно провести грань в деятельности НАТО и Европейского союза». Келин отметил, что «это примерно одно и то же».

Посол подчеркнул, что в настоящий момент Украина находится почти на полном содержании у Евросоюза и США в первую очередь. По мнению Андрея Келина, как только поставка Киеву вооружений закончится, украинскому правительству придется найти способы завершить конфликт.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что страны Европы отдельно могут выступать гарантами безопасности для Украины, но Евросоюз в целом как блок не уполномочен это делать. По словам европейского политика, предоставления гарантий безопасности — прерогатива стран-членов ЕС, у которых имеются способы предложения подобных гарантий. Однако, объяснил Стано, Евросоюз сам по себе не является гарантом безопасности.

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    Марина Совина
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