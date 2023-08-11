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14:48, 11 августа 2023Бывший СССР

Украина направит гумпомощь пострадавшим от наводнения в Словении

Зеленский подписал указ о гумпомощи пострадавшим от наводнения в Словении

Фото: Borut Zivulovic / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения в Словении. Об этом он сообщил на своей странице в X (бывший Twitter).

«Украина предоставляет гуманитарную помощь Словении после сильных наводнений. Я подписал соответствующий указ вчера», — сообщил глава государства.

В Словении в результате наводнений 3 и 4 августа были уничтожены дороги, мосты и здания. Тысячи местных жителей были эвакуированы. По словам премьер-министра страны Роберта Голоба, Словения самое страшное стихийное бедствие в истории государства.

Украина регулярно получает гуманитарную помощь от других государств. Так, по данным The Washington Post, страна получила от США помощи на 66,2 миллиарда долларов и стала главным получателем поддержки от Вашингтона со времен Второй мировой войны.

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    Алевтина Запольская
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