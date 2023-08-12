Месси вошел в тройку лучших бомбардиров в истории «Интер Майами»

Лионель Месси вошел в тройку лучших бомбардиров в истории «Интер Майами»

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вошел в тройку лучших бомбардиров в истории американского клуба. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В ночь на субботу, 12 августа, форвард отличился в матче 1/4 финала Кубка лиг против «Шарлотт» и довел количество забитых в футболке «Интера» мячей до восьми. Лучшим бомбардиром команды является аргентинец Гонсало Игуаин, отметившийся 29 голами. На втором месте располагается эквадорец Леандро Кампана, который забил 16 мячей. Месси делит третье место с финном Робертом Тэйлором.

36-летний Месси стал игроком «Интер Майами» 15 июля. Его соглашение с американским клубом рассчитано до конца сезона-2024/2025.

7 августа Месси в третьем матче подряд оформил дубль за «Интер Майами». Он отличился в матче 1/8 финала Кубка лиг против «Орландо». Таким образом, голы Месси помогли команде выйти в четвертьфинал турнира.