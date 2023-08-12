Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Арсенал
Сегодня
14:30 (Мск)
Ноттингем Форест
Англия - Премьер-лига|1-й тур
Локомотив М
Сегодня
15:00 (Мск)
Крылья Советов
МИР Российская Премьер-лига|4-й тур
Оренбург
Сегодня
17:30 (Мск)
Краснодар
МИР Российская Премьер-лига|4-й тур
Дарья Касаткина
1:1
3-й сет
live
Елена Рыбакина
Монреаль
Ростов
Сегодня
20:00 (Мск)
Рубин
МИР Российская Премьер-лига|4-й тур
Бавария
Сегодня
21:45 (Мск)
РБ Лейпциг
Суперкубок Германии 2023|Финал
ПСЖ
Сегодня
22:00 (Мск)
Лорьян
Франция - Лига 1|1-й тур
Атлетик Б
Сегодня
22:30 (Мск)
Реал Мадрид
Испания - Примера|1-й тур
09:18, 12 августа 2023Спорт

Месси вошел в тройку лучших бомбардиров в истории «Интер Майами»

Лионель Месси вошел в тройку лучших бомбардиров в истории «Интер Майами»

Фото: Kirby Lee-USA TODAY Sports / Reuters

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вошел в тройку лучших бомбардиров в истории американского клуба. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В ночь на субботу, 12 августа, форвард отличился в матче 1/4 финала Кубка лиг против «Шарлотт» и довел количество забитых в футболке «Интера» мячей до восьми. Лучшим бомбардиром команды является аргентинец Гонсало Игуаин, отметившийся 29 голами. На втором месте располагается эквадорец Леандро Кампана, который забил 16 мячей. Месси делит третье место с финном Робертом Тэйлором.

36-летний Месси стал игроком «Интер Майами» 15 июля. Его соглашение с американским клубом рассчитано до конца сезона-2024/2025.

7 августа Месси в третьем матче подряд оформил дубль за «Интер Майами». Он отличился в матче 1/8 финала Кубка лиг против «Орландо». Таким образом, голы Месси помогли команде выйти в четвертьфинал турнира.

Что думаешь? Оцени!
    Алексей Гусев
    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные за сутки отразили семь атак ВСУ на купянском направлении

    Месси вошел в тройку лучших бомбардиров в истории «Интер Майами»

    Стало известно о судьбе знаменитого советского кинотеатра «Ударник»

    На Украине пообещали игнорировать призывы к переговорам с Россией

    Система ПВО сбила беспилотник в Калужской области

    Кинолог перечислил трудности начинающего собаковода

    Группа туристов попала под камнепад в российском регионе

    Шойгу совершил облет Центрального полигона в Арктике

    Пилотам ВСУ предрекли сложности с обучением на F-16

    Шойгу проверил российскую группировку войск в арктической зоне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости