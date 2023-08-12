Фитнес-тренер назвал пять лучших упражнений для плеч

Фитнес-тренер Самюэл назвал жим гантелей над головой лучшим упражнением для плеч

Фитнес-тренер Эбенезер Самюэл назвал пять лучших упражнений для мышц плеч. Об этом сообщает Men's Health.

Специалист упомянул ходьбу с прижатыми к груди гирями, перемещение со спины на бок с удерживанием гири на вытянутой руке, тягу гантелей с упором на грудь на наклонной скамье, а также жим гантелей над головой и тягу эспандера к подбородку.

«Чтобы развить силу плеч, вам нужно отработать правильную технику выполнения упражнений, прежде чем брать большой вес. В таком случае плечевой сустав останется здоровым», — заявил Самюэл.

10 августа фитнес-тренер Михаил Прыгунов назвал опасные для здоровья упражнения. Специалист рассказал, что одним из таких упражнений являются приседания со штангой, которые дают прямую осевую нагрузку на позвоночник.