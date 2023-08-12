В США режим Байдена сравнили с хунтами в странах третьего мира и диктатурами

Конгрессвумен Грин сравнила режим Байдена с хунтами в странах третьего мира

Член Палаты представителей, республиканка от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин считает, что режим президента США Джо Байдена напоминает хунты в странах третьего мира и диктатуры Европы 20 века. Таким мнением Грин поделилась в своем Telegram-канале.

Политик высказалась после того, как узнала о решении генерального прокурора Соединенных Штатов Меррика Гарленда назначить Дэвида Уайсса спецпрокурором по делу сына президента Хантера Байдена.

По словам конгрессвумен, назначение Уайсса в действительности необходимо не для расследования, а для сокрытия криминальной карьеры Хантера Байдена. «Это последнее событие в череде непрерывных коррупционных проявлений Джо Байдена и его режима. Обычно такое встречается только в хунтах третьего мира или диктатурах начала 20 века в Европе. Это прикрытие, простое и очевидное», — заявила Грин.

Также Грин назвала непозволительной новую денежную помощь Украине. Она осудила запрос Байдена о новой помощи Украине и подчеркнула, что США не могут выделить новые миллиарды долларов Киеву.

Ранее сообщалось, что Байден решил запросить у Конгресса 13 миллиардов долларов на поддержку Киева. Он также призвал выделить 8,5 миллиарда долларов для оказания экономической, гуманитарной и военной помощи Украине и другим странам.