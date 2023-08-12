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03:12, 12 августа 2023Среда обитания

Жителей 14 регионов предупредили о сильных дождях

Вильфанд: в ближайшие дни в 14 российских регионах ожидаются интенсивные дожди

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В ближайшие дни в 14 российских регионах ожидаются сильные дожди, сообщает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В разговоре с ТАСС он предупредил, что дождливая погода установится, в частности, в Алтайском крае, Томской, Новосибирской и Омской областях.

Как отметил синоптик, максимальная температура в этих регионах будет достигать 14-20 градусов, что на 4-6 градусов ниже нормы. Кроме того, добавил он, дождливые выходные также ожидаются в Краснодарском крае, Адыгее, Тыве, Приморском крае, центральных районах Красноярского края, Хакасии, Амурской, Ленинградской, Новгородской областях, на западе и юге Хабаровского края.

Ранее Вильфанд предрек резкое похолодание в Москве. Он уточнил, что в субботу, 12 августа, температура понизится до 17–22 градусов.

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    Марина Совина
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