В Белоруссии назвали жестко натянутой ситуацию на границе с Польшей

Экс-губернатор Брестской области: ситуация на границе с Польшей жестко натянутая

Ситуация на границе Белоруссии с Польшей является «жестко натянутой». Об этом в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил председатель Брестского областного исполнительного комитета Юрий Шулейко, его слова передает РИА Новости.

«Сегодня эскалация со стороны Польши на границе Беларуси <…> четко видна, она искусственная», — отметил он.

При этом Шулейко подчеркнул, что речи о прямой военной угрозе со стороны Польши не наблюдается, однако Варшава хочет «показать зубы» и оружие. «Просто жестко натянутая ситуация, не более того», — заключил экс-губернатор Брестской области.

12 августа стало известно, что Минобороны Польши объявило об укреплении Сувалкского коридора — сухопутного участка границы длиной около 100 километров, который гипотетически может соединить Белоруссию и Калининградскую область.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил о подготовке к размещению войск на границе с Белоруссией. По его словам, ведомство создаст на границе военный городок для частей новой пехотной дивизии, которая будет нести службу на границе с Белоруссией. Блащак отметил, то сейчас создается временная инфраструктура для частей первой пехотной дивизии, было подписано соглашение на приобретение 140 контейнеров.