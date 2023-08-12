Названо идеальное количество часов для занятий спортом в неделю

Эксперт Кулишенко заявила, что заниматься спортом нужно 5-7 часов в неделю

Декан факультета физической культуры Государственного университета просвещения Ирина Кулишенко назвала идеальное количество часов для занятий спортом в неделю. Ее слова приводит Life.ru.

Эксперт заявила, что еженедельная двигательная активность должна составлять от пяти до семи часов. Она добавила, что в занятия должны быть включены упражнения на развитие и поддержание дыхательной и сердечно-сосудистой систем организма, а также силовые упражнения для поддержания основных групп мышц.

Кулишенко подчеркнула, что уровень активности следует подбирать с учетом состояния здоровья. Необходимо выполнять утреннюю гимнастику, делать физкультминутки и физкультпаузы, а также производственную гимнастику.

7 августа врач Наталья Зубарева дала советы пожилым людям для занятий спортом. Она подчеркнула, что перед началом тренировок пожилым людям не стоит ставить перед собой недостижимых целей. Также в процессе занятий необходимо отдыхать и давать организму время на восстановление.