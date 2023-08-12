Эксперт рассказал об опасных запросах смартфона

Эксперт Магомедов назвал опасные запросы смартфона при установке приложения

Во время установки любого приложения у пользователя смартфона часто запрашивают разрешения на запись аудио, отслеживание геопозиции. Заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов в интервью агентству «Прайм» рассказал об опасных запросах системы.

«С особой осторожностью следует относиться к приложениям от неизвестных разработчиков», — отметил эксперт.

По его словам, при любых сомнениях и подозрениях нужно перестраховаться и выбрать аналог приложения с проверенной репутацией. Также Магомедов напомнил, что о пользователя возможность отказаться от запросов есть, но это может привести к некорректной работе приложения. К примеру, агрегатор такси не сможет предоставить клиенту услугу, если у него на гаджете отключена геолокация.

Эксперт посоветовал проверять установленные приложения и удалять ненужные. Они даже в фоновом режиме могут использовать ресурсы и данные телефона, резюмировал Шамиль Магомедов.

Ранее специалист рассказал, что использование беспроводных наушников на громкости выше рекомендованных значений является научно доказанной опасностью. По словам Магомедова, существует несколько точек зрения относительно безопасности наушников, причем довольно противоречивых.