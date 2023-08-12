Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
01:54, 12 августа 2023Наука и техника

Эксперт рассказал об опасных запросах смартфона

Эксперт Магомедов назвал опасные запросы смартфона при установке приложения

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Во время установки любого приложения у пользователя смартфона часто запрашивают разрешения на запись аудио, отслеживание геопозиции. Заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов в интервью агентству «Прайм» рассказал об опасных запросах системы.

«С особой осторожностью следует относиться к приложениям от неизвестных разработчиков», — отметил эксперт.

По его словам, при любых сомнениях и подозрениях нужно перестраховаться и выбрать аналог приложения с проверенной репутацией. Также Магомедов напомнил, что о пользователя возможность отказаться от запросов есть, но это может привести к некорректной работе приложения. К примеру, агрегатор такси не сможет предоставить клиенту услугу, если у него на гаджете отключена геолокация.

Эксперт посоветовал проверять установленные приложения и удалять ненужные. Они даже в фоновом режиме могут использовать ресурсы и данные телефона, резюмировал Шамиль Магомедов.

Ранее специалист рассказал, что использование беспроводных наушников на громкости выше рекомендованных значений является научно доказанной опасностью. По словам Магомедова, существует несколько точек зрения относительно безопасности наушников, причем довольно противоречивых.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Выселенные среди ночи из турецких отелей дети вернулись в Россию

    В Совфеде заявили о неготовности Украины к переговорам из-за ее «формулы мира»

    Эксперт рассказал об опасных запросах смартфона

    В США забили тревогу из-за роста заболеваемости COVID-19

    Посол РФ заявил о ненадежности американоцентричной финансовой системы

    Раскрыт процент несчастных москвичей

    В США потребовали от Байдена отозвать запрос о помощи Украине

    Время наступления России на Купянск назвали неблагоприятным для Украины

    Посол Антонов назвал провальной санкционную политику США против России

    Херш рассказал об осведомленности Шольца о планах США взорвать «Северные потоки»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости